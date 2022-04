Sylvain ROUGET

Manager dans l'âme, j'ai acquis une expertise du Commercial, du Marketing, du Digital et du Recrutement, au sein de grands groupes de distribution spécialisée, ainsi qu’en tant que chef d’entreprise.



Mes étapes: Walt Disney Company, Office Depot, Okaidi, Odlo et Grosfillex.



Compétences clés : Management, Négociation, Recrutement, Développement de Franchises, Direction d'entreprise et de centres de profit, E-commerce, ROI, Stratégie digitale, Direction d'entreprise, Service client.



Mes compétences :

E-Commerce

Anglais courant

Négociation commerciale

Management

Marketing