Après plus de dix ans à exercer dans le domaine de l'environnement, en France et au Québec, je suis aujourd'hui en reconversion professionnelle en orthoprothésie, secteur dans lequel le travail manuel est mis au service du bien être de la personne.



Le métier de technicien orthoprothésiste me motive énormément car je peux y mettre à profit ma minutie et mes capacités à mémoriser les protocoles de fabrication.



Mes compétences :

WordPress

Blogging