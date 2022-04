Sylvain ROUSSEAU

Fondateur et Gérant de JSF Ingénierie, société d'ingénierie générale en bâtiment et génie civil pluridisciplinaire.



JSF Ingénierie assure les missions de l'ingénierie générale en bâtiment, de pilotage et management des projets de la conception à la réalisation.



Quelques références :

Réhabilitation du Centre Commercial ALMA - Rennes (35)

Construction de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de Loire

Construction d'un EHPAD de 190 lits - Angoulême (16)

Rénovation du Palais de Justice de Quimper (29)

Construction d'un groupe scolaire - Rennes (35)

Construction d'un hôpital - St Joseph (MARTINIQUE)

Construction de 213 logements - Angers (49)



Mes compétences :

Gestion de projet

Expertise technique