Sylvain ROUSSEL

J'ai obtenu en 2012 mon diplôme de Master en Management de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP EUROPE), et après un voyage de 8 mois en Amérique du Sud, j'ai effectué une mission de 3 mois chez Greenovia, cabinet de conseil spécialisé en mobilité éco-responsable. Je suis très intéressé par les questions de développement durable et j'ai ainsi orienté mes expériences professionnelles dans cette direction (stage et CDD). Je suis également très ouvert aux expériences internationales. En effet je parle couramment anglais et espagnol et mes nombreuses expériences académiques et personnelles à l'étranger m'ont donné l'envie de poursuivre mon parcours dans un contexte le plus international possible.

J'effectue désormais une alternance chez Imerys dans le service développement durable, en parallèle d'un Master2 en RSE et Déveleppoment Durable à l'International Terra Institute



Mes compétences :

Benchmarking

Conseil

Développement durable

Traduction anglais français

Microsoft Office