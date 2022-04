Sylvain ROUZEYRE

Passionné par l'énergie j'ai orienté mes études vers ce domaine d'activité. J'ai tout d'abord intégré l'INP-ENSEEIHT dans la filière hydraulique mécanique des fluides. Au cours de cette formation, j’ai acquis une solide base technique dans la mécanique des fluides et notamment en CFD, mais également dans la thermodynamique, les transferts thermiques et la programmation. La troisième année de mon cursus ingénieur a été réalisé au sein de l'Imperial College London où j'ai effectué le MSc in Sustainable Energy Futures. Cela m'a apporté une connaissance approfondie du domaine de l’énergie en termes de technologies, d’économie et de politiques énergétiques.



L'année à Londres m'a permis de me spécialiser dans le domaine de l'énergie et en particulier des énergies renouvelables. En outre, cela m’a permis d’enrichir mes compétences en communication, en anglais en particulier, en produisant de nombreux rapports et en donnant plusieurs présentations sur divers sujets liés à l'énergie pour appuyer les projets de groupes réalisés.



Mes activités extra-scolaire sont constituées en parti par le sport, notamment le cyclisme et la course à pied et le snowboard. Je suis également intéressé par l'actualité et curieux de tout ce qui nous entoure.





Mes compétences :

HYDRAULIQUE

Mécanique des fluides

CFD

Énergies Renouvelables

Matlab

Energie

Microsoft office

Thermodynamique

GAMS

Energie éolienne

Energie solaire

Ansys Fluent