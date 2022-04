Sylvain ROYER

Je suis actuellement responsable e-commerce au sein d'une PME de la région Stéphanoise.



J'ai donc en charge le développement e-commerce de notre marque et de notre boutique en ligne : Shopix.fr



Mes différentes casquettes de chef de projet web et d'animateur de communautés, mes compétences en gestion de la relation client ainsi que ma passion pour le e-marketing et le e-commerce me permettent de relever ce nouveau défi.



Je suis donc en charge du développement et de l'intégration multicanale de notre site marchand :Array



J'utilise tous les leviers d'acquisition de trafic nécessaires à l'évolution du chiffre d'affaires e-commerce (propre au site mais aussi à l'aide des différentes marketplace) dans un objectif de ROI. Mon rôle me permet aussi de suivre et de piloter notre relation client on line.



Récemment, j'ai aussi initié et suivi l'implémentation de la solution ERP Open Source Ofbiz au sein de l'entreprise afin d'informatiser les process : gestion d'entrepôt, expéditions, réception marchandises, gestion commandes et clients, gestion point de vente....



Associer un réseau physique de distribution (les camions magasin, différents show rooms) à un site marchand, voilà mon challenge.



A disposition pour échanges et partages d'expérience.



Mes compétences :

