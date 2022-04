Alain DEUX

Depuis plus de 15 ans, j'ai acquis une solide expérience en création et pilotage d'activités BtoB, que ce soit dans le domaine du service ou de la distribution, en France et à l'international.



Homme de challenges, curieux et dynamique, j'apprécie de travailler en équipe pour décliner une stratégie et atteindre un objectif commun.



En mars, j'ai fondé aktiva2, auquel 3Suisses Entreprises a laissé la place.

aktiva2 est une agence spécialisée dans les problématiques BtoB de fidélisation, incentive et cadeaux.



www.aktiva2.com



Mes compétences :

E-commerce

Management

Business development