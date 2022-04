Benoît RONDELEZ

De formation d'ingénieur généraliste, j'ai choisi de développer mes qualités pour animer et développer des projets en transversalité. Ma vision du développement durable est très pragmatique, comment faire aujourd'hui pour continuer demain à vivre ensemble et durablement.



Je ne suis pas proprement dit un expert sur les sujets mais plutot un conducteur du changement.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger et pourquoi pas construire ensemble des projets.



Mes compétences :

planification

management

Afrique

Sustainable Development

Conduite du changement

coordination

HVAC

USA