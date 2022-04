Sylvain ROZIER

Gestion de 6 centres de profit :



- Centre de tri des déchets industriels (1 chef d'équipe et 6 collaborateurs),

- Collecte de déchets industriels : une 15aine de camions, 1 chef d'Exploitation + une équipe de chauffeurs PL et SPL,

- Collecte et tri du mobilier pour le compte de l'Eco-organisme ECOMOBILIER (10000 tonnes de meubles par an),

- 2 déchèteries de la METROPOLE de LYON et une déchèterie sur une autre collectivité Lyonnaise : 1 Responsable d'Exploitation et 9 gardiens.



Activité globale : CA d'environ 10 M€



Mes compétences :

Déchets

Management

Environnement

Lyon

Qualité

Sécurité

Gestion budgétaire