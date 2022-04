Sylvain ROZIER

COMPETENCES TECHNIQUES EN INFORMATIQUE:

-------------------------------------------

Développement :PHP et bases de données SQL (MySQL),

Microsoft Visual Basic, VBA, HTML, XHTML, CSS, Flash, javascript, AJAX

Notions : Assembleur, Borland C/C++, Borland Delphi

--------------------------------------------

Systèmes (OS) Client :

MSDOS, WINDOWS 95,98,NT,Millenium,XP(Certifié par Microsoft MCP 70-270)

et VISTA (Certifié par Microsoft MCTS 70-620)

--------------------------------------------

Systèmes (OS) Serveur :

Microsoft WINDOWS 2000 Server,2003 Server(Certifié par Microsoft MCP 70-290 et MCP 70-291)

Notions sur LINUX (Mandrake, Redhat, Ubuntu, Apache)

----------------------------------------------

Réseaux :

Installation, Administration, Sécurité, Dépannage, Assistance, Veille technologique.

----------------------------------------------

Multimédia :

Réalisation sites Internet, Montage photo/ vidéo/ son, notions de 3D et de Communication.



Mes compétences :

Développement Web

Maintenance Informatique

Formateur Informatique

Vente

Marketing

Internet

Gestion de projet

Conseil

Communication

NTIC

Web

Informatique