Sylvain RUEL

Madame, Monsieur,





J'ai acquis une expérience professionnelle significative dans le milieu de la vente. J’avais alors pour principales missions d'accueillir, d’assister, d'informer, de prospecter et de conclure la vente auprès d’une clientèle diversifiée.



Dynamique, méthodique et autonome dans mon travail, je sais m'adapter et réagir avec calme en fonction des circonstances. Je possède également de bonnes qualités relationnelles et d'écoute. J’ai le sens du service client et du travail en équipe.



C’est pourquoi je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exprimer de vive voix mes motivations lors d’un entretien fixé à votre convenance.



En vous remerciant d’étudier ma candidature, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



M.RUEL Sylvain



Mes compétences :

Fidélisation client

Téléprospection

Prospection

Conseil clientèle

Accueil physique et téléphonique

Techniques de vente