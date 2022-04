Sylvain RUELLE

Diplômé d'un Master of science en Informatique, et après 3 ans passé chez AT Internet dans le domaine de la Business Intelligence, je travaille actuellement sur la plateforme E-commerce digitale du groupement des Mousquetaires (drive.intermarche.com).



J’aime travailler sur des projets d’envergure impliquant des domaines de compétence variés, diriger une équipe pluridisciplinaire, relever de nouveaux challenges, optimiser les performances de développement et fluidifier les échanges au sein de l’équipe ainsi qu’avec les clients.



La maîtrise d’œuvre informatique et la transformation digitale des organisations sont des domaines qui me passionnent et j’estime que mon travail en tant que chef de projet est de connaître et d’utiliser toutes les possibilités offertes par les technologies et méthodologies pour répondre aux problématiques de mes clients.



Mes compétences :

Développement

Ecommerce

Dotnet

Microsoft

Conduite de projet

Adaptabilité

Ecoute