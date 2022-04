J'exerce actuellement les fonctions de graphiste print et multimédia en free-lance, et souhaite vivement intégrer un studio de création en collaborant à des projets de valeur.



Disposant d'un grand sens artistique et créatif, j'ai à mon actif de nombreux projets tels que, notamment, des plaquettes et encarts publicitaires, des vitrines pour le e-commerce, divers logos et pictogrammes…



Mon portfolio : sylvainruffato.com



Mes compétences :

Franchising

Graphic Design