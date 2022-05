Martine ALAZETTA

EASYVERIF, la première plateforme collaborative de vérification d'annonces véhicules, nautisme et immobilières.



Le principe est simple :



On peut aujourd’hui acheter un véhicule, investir dans l'immobilier

ou réserver une location saisonnière en toute sécurité.



Marre des arnaques, du temps et de l’argent perdus ? Pas les compétences ?



Notre mission : un contrôleur Easyverif, professionnel, proche du bien, qui ira vérifier pour vous ou avec vous le bien de votre choix. Un forfait unique qui comprend le déplacement du contrôleur et l'envoi d'un compte-rendu détaillé.



Le pari ? Miser sur notre réseau de plus de 700 contrôleurs répartis sur toute la France et les Dom-Tom. Offrir à l'utilisateur une solution pour acheter ou louer en toute confiance.



Easyverif vient de boucler son 1er tour de table auprès de Provence Business Angels, convaincue par le concept.



Restez serein avec EASY c'est facile, on VERIF pour vous !