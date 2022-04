Sylvain SABLÉ

Responsable Commercial chez DEAL4EVENT - 1er Service de Conciergerie dédié aux événements professionnels

Événements Clients - Relations Publiques - Événements Internes - Voyages



- Accès à de la Billetterie VIP Sportive et Culturelle

100% de l'offre et du calendrier Sportif et Culturel en France et en Europe :

Foot, Tennis, Rugby, Sports Mécaniques, Golf, Concerts, Opéras, Théâtres



- Recherche de Solutions pour vos événements professionnels Sur Mesure :

Convention, Séminaire, Journée d'entreprise, Soirée Clients Afterwork, Team Building, Voyage



Compétences / Spécialités :

Business Development, Vente, Conseil, Négociation, Relations Publiques, Hospitalités, Gestion de Projets, Management, Marketing, Création d'entreprise



Secteurs d'activité :

Sport, Evènementiel, Tourisme



Mes compétences :

Relations publiques

Événementiel sportif

Gestion de projet

Tourisme d'affaires

Commercial

Project Management

Services

Marketing

Communication

Chef de Projet

Sport

Tourisme

Management