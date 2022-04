Sylvain SAINT-CYR

 Cadre supérieur possédant plus de 28 années d’expérience dans les secteurs de l’éducation, de la santé ainsi que du milieu municipal.

 Gestionnaire chevronné ayant à son actif des réalisations concrètes, tant au niveau des ressources humaines que de la direction générale

 Reconnu pour sa vision stratégique du développement des organisations et sa capacité à mettre en place des alliances et partenariats fructueux et durables

 Réussite dans l’atteinte des résultats organisationnels exigés, grâce à une direction mobilisatrice et à une communication interpersonnelle authentique





Mes compétences :

Expérience significative dans le domaine de la san

Experise en négociation et en relations de travail