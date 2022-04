Sylvain SAINT JALMES

Depuis plusieurs années, j'accompagne et je conseille des présidents et directeurs d'entreprises ayant à prendre la parole en public.

La Banque Postale, Canon France, Vinci Energies, SNCF, la Fédération des Professionnels de la Piscine, Nutricia, Omega Pharma sont de ceux qui me font confiance.



Le point central de mon action: la FORME à donner aux interventions.

« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface » (Victor Hugo - Les Contemplations).



Mon expérience de la scène, en tant que comédien, et la connaissance de l’entreprise, de part mes interventions lors de conventions et autres événements depuis plus de 18 ans, me permettent d’avoir une vraie expertise sur la Prise de Parole en Public.



Je vous propose donc de vous accompagner et de vous conseiller en amont de vos interventions, de vous mettre en scène afin de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie et ainsi, avoir un réel impact sur le public. Le tout de façon très pragmatique.



Je peux également intervenir sur un format d’une heure environ sur ce sujet, en intégrant ce module aux séminaires ou conventions, afin de sensibiliser un plus large public.



Merci d’avance pour la confiance que vous m’accorderez.



