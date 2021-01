Sylvain SAMSON

-28 ans d'expérience professionnelle au sein du Cabinet LAGADEUC SAS, 57/ 65 rue du Général Leclerc, BP 103- 76002 ROUEN CEDEX 01, intervenant en qualité de Consultant en immobilier Commercial, d'Expert en Estimations Immobilières et Responsable du Service Immobilier de Commerce et d'Entreprise de 450 locaux commerciaux et professionnels .

Depuis le 1er Octobre 2020, le Cabinet LAGADEUC devient FONCIA.

Pour son pôle Expertise et Commerce, que vous soyez propriétaire privé, investisseur institutionnel, commerçant, profession libérale, chef d'entreprise, réseau de franchise, enseigne nationale ou internationale, nous vous apportons sur la Métropole Rouen Normandie notre Expertise locale du marché immobilier, nos compétences commerciales, juridiques et techniques pour la vente, la cession, la location et l'investissement de biens immobiliers.

Et,

-Membre titulaire de la Chambre des Experts Immobiliers de France- FNAIM depuis le 02 février 2010, 1ère organisation professionnelle nationale représentative d'Experts en évaluation immobilière et appartenant à un réseau d'experts partenaires certifiés en Immobilier Commercial.



Tél: 02.35.15.72.82 / 06.85.03.39.10