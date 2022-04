Illustrateur concept-artist indépendant depuis maintenant 8 ans après un passage de deux ans dans l'architecture et une formation en cinéma d'animation. Je travaille couramment pour différents studios de jeux vidéo et sociétés de production de publicité et cinéma. Vous pouvez découvrir dès à présent un aperçu de mon travail à l'adresse suivante sur mon portfolio : http://tohad.artstation.com/

Mes compétences vont de l'illustration à la 3D en passant par la post-production et l'animation.

N'hésitez-pas à me faire part de vos questions si nécéssaire



Concernant mon parcours, j’ai un diplôme d’animateur infographiste 2D/3D, j’ai travaillé plus de deux ans au sein d’une agence d’architecture et je travaille à l’atelier Spark depuis 3 ans.

Pour pouvez visionner ou télécharger mon CV à cette adresse : http://tohad.artstation.com/



N’hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos demandes ou devis par mail : sylvain.sarrailh@gmail.com



Mes compétences :

After effect

3d

Maya

Photoshop

Illustrateur

Video

2d

Compositing

Montage

Premiere