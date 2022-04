Sylvain SATGER

Bonjour,



Ingénieur de formation, j'ai complété mes compétences par un Mastère Spécialisé en Informatique à l'INSA de Lyon



Mon souhait est de m'orienter vers la conception et le développement logiciel. L’expérience acquise chez Worldline m'a fait découvrir le développement en méthode Agile dans le cadre d'un gros projet d'application orienté cloud. Elle me donne l'envie de continuer à approfondir les technologie mises en oeuvre.



Mes principales compétences sont les suivantes :



• Informatique :

- Méthodologie : USDP/UML, Merise, Agile Scrum, Behaviour Driven Devloment ;

- Développement : Java, C++, Shell (bash)

- Web : HTML, CSS, Java Script, AngularJS, XML, XPath ;

- Frameworks Java : Maven, Spring, Hibernate, Jersey, JUnit, Cucumber-JVM, LogBack, Camel

- Environnement de développement : Eclipse, Netbean

- BDD : Oracle, MySQL, HSQL, MongoDB, Redis

- Test de performance : Load UI, JMeter, recherche de fuites mémoires

- Automatisation de tests fonctionnels : Cucumber-JVM, Soap UI, Selenium

- Intégration continue : Git, Jenkins, Sonar, Nexus

- Systèmes : Linux, Windows

- Réseaux : infrastructures, TCP/IP, http, sécurité, analyse réseau (tcpdump, WireShark)



• Compétences fonctionnelles :

- Coordination : Responsabilité d’un réseau de 60 essais

- Communication écrite et orale



