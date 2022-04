Sylvain SAUDO

Avec un double diplôme d’ingénieur et d’urbaniste, il pilote le pôle urbanisme durable et citoyenneté active au sein de la coopérative Extra Cité. Il organise et anime différentes démarches de concertation et de coproduction liées à des projets de territoire (quartier durable, stratégies d’aménagement du territoire, projets de rénovation urbaine) ou à des échelles plus restreintes (habitat ou jardin partagé, local d’activité). Il accompagne également plusieurs missions d’élaboration de politiques publiques (Projet territorial de cohésion sociale, Agenda 21, Gestion Urbaine de Proximité). Intervenant à l’IEP sur une séquence « gouvernance et développement durable », il est par ailleurs président et fondateur de l’association Interphaz avec laquelle il travaille sur ce lien entre les notions de citoyenneté (festival de films documentaire), d’implication citoyenne ou de construction collective (projet de recherche action Europe/Russie/Inde/Asie de 6 mois à la recherche d’initiatives collectives et citoyennes).



Mes compétences :

Urbanisme

ONG

développement des territoires

Développement durable