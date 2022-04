Sylvain SAUNEUF

Bonjour,



Notre modèle économique est de plus en plus concurrentiel. Une présence sur le web devient nécessaire. Il vous permet d’améliorer l’image de votre activité et d’optimiser votre développement commercial.



Donner toute son importance à la bonne utilisation de l’informatique c’est positionner votre entreprise comme un acteur économique :

- réactif et attractif,

- soucieux de sa communication externe,

- à la pointe de technologie.



Afin d’atteindre ces objectifs, SYLV1NET vous propose des solutions adaptées à vos besoins.

- Conception, refonte et suivi de sites internet,

- Réalisation de logiciels sur mesure, petite application personnalisée pour améliorer votre quotidien informatique (ex : gestion de stock, facture devis, gestion de ressources humaines, gestion de vos contacts…),

- Conseil sur des projets informatiques (audit, consultant sur des projets de développement de logiciels, gestion de service informatiques, installations de matériel,…),

- Formation bureautique (Excel, Word, Outlook, Powerpoint,…), sur de l’installation de système informatique, en programmation.



Contactez-nous à l'adresse suivante : sylvain.dg@sylv1net.com



Notre site : http://www.sylv1net.com



A bientôt pour une future collaboration.



Mes compétences :

Javascript

Informatique

PHP

Java EE

JQuery

HTML

Java

CSS

Sécurité

Web

Microsoft Windows Server

Java Platform