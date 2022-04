Sylvain SAWIDES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Oct 211 - aujourd'hui: Chef de projets, Airbus



Sept. 2011-Oct 2011i: Economic Analyst, Contracts Officer, CNES

- Fonction Acheteur

- Projet : mise en place d’une base de données « Coûts des Systèmes Orbitaux »



Juil. 2009 - Déc. 2009: Support Kit Provider, EADS Astrium

- Fonctions production des kits et équipements pour les Salles Blanches - SAP Modules Logistique

- Projet : refonte des gammes d’inspection d’entrée du matériel Vol en AIT TELECOM.



Déc. 2008 – 31 mars 2009 : Non Mechanical & Mechanical Local Procurement Manager, EADS Astrium

- Fonctions achat et approvisionnement Visserie Sol et Vol,

- Fonctions achat et approvisionnement pour les VSAT (BU en charge de la communication des Satellites vers les points relais au sol)



Déc. 2007 – Déc. 2008 : Local Procurement Manager FCM, Transport & Logistics, EADS Astrium

- Fonctions achat et approvisionnement de prestations pour l’entretien des bâtiments des sites français, de prestations de transport et de Logistiques - utilisation SAP

- Suivi et pilotage opérationnel de nos prestataires Logistiques In Situ

- Etude d’optimisations des flux de transports

- Etude de synergies possibles entre nos différents sites Astrium et EADS.



Oct. 2006 - Nov. 2007 : Chargé de projets, ESPACE

- Optimisation de la gestion des stocks, étude sur le réajustement des seuils de réapprovisionnements

- Révisions des flux d’informations visant à optimiser la chaîne de production

- Mise en place d’indicateurs de performance (appro - production - délais - qualité/rebus/litiges)

- Modification et améliorations de gammes opératoires



Sept.2004-auj: Responsable « Planning-Méthodes-Magasin » chez Siemens Transportation System à Paris

- Approvisionneur pour l’ensemble du site d’Orlyval (ligne de métro Antony Orly)

- Fonction Achat

- Planification des interventions préventives de la ligne

- Fonction Méthodes : définition de procédures

- Projets effectués: mise en place d’une GMAO (Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur), mise en place d’un système code barres



Nov.2003-Juin 2004 : Chargé d’études au dépôt central du CHU de Toulouse (alternance)

- Etablissement des coûts logistiques liés à l’entrepôt, (déchargement, urgences, retours, stockage par famille de produits, chargement, coût distribution par site)

- Etude de rentabilité d’une gestion des stocks en Juste A Temps (adaptation du KANBAN)



Nov. 2002-Nov2003 : Exploitant à TFE, Transport Frigorifique Européen à Toulouse (alternance).

- Assistant d’Exploitation des grandes lignes nationales: organisation et optimisation des tournées

- Chargé de la mise en place d’un outil d’imputation analytique: décomposition, affectation et analyse des coûts propres à chacune des tournées



Nov. 2001-Oct 2002 : Assistant Projet Logistique chez « RENAULT France » (alternance)

- Assistant à la gestion du projet GPEP (Gestion des Périmètres et des Evolutions Produits)

- Etablissement de son mode opératoire, de ses documents Recette

- Formation des futurs utilisateurs à l’outil



Juil 2000- Août 2000 : Stagiaire à « l’AEROSPTIALE »

- Découverte d’un secteur de la logistique au travers de « l’organisation de l’approvisionnement des pièces sur les postes de production du site Saint Eloi »



ETUDES

2006 – 2007: Master Européen en Transport et Logistique à Sup. de Log Toulouse (Niveau I)

Master « Affaires Internationales et Ingénierie Economique » (Niveau I)



2003 - 2004: Maîtrise de Logistique à l'Institut Européen de Logistique, Sup de Log (31)



2002 - 2003: Diplôme Universitaire de Logistique au Groupe PROMOTRANS (34)



2001- 2002: BTS de Logistique à l’AFT-IFTIM (31)



2000: DEUG Science de la Terre à l'Université Paul Sabatier (31)



1999: Baccalauréat Scientifique au Lycée Saint Sernin (31)



Mes compétences :

Achat

Approvisionnement

Logistique

Logistique achat

Planification