Sylvain SCHAFFHAUSER

Responsable de domaine SAP MM / PP chez Mane.



Compétences métier:

Gestion de production, planification (PIC, PDP…), gestion des besoins, ordonnancement, gestion des stocks (entrepôt), logistique, management de la qualité, gestion des unités de manutention.



Compétences fonctionnelles (SAP):

Modules: PP, WM, HUM, QM, SD, MM, VC (configurateur), SOLMAN



Compétences techniques (SAP):

Développement (ABAP & ABAP Object), Debugge, fonction, BAPI, IDOC, Querry, Batch Input, User-Exit, LSMW, transaction SAP (screen painter), formulaires…



Méthodologies:

Gestion de projet en milieu international (workflow avec les développeurs indiens), Workshop, création de livrables (spécification technique et fonctionnelle, test d’intégration et de non régression), utilisation de diverses bases de ticketing.



Formations professionnelles:

2014: Formation SAP SCM520 - Gestion des achats

2014: Formation SAP SCM515 - Contrôle des factures

2012: Formation SAP SCM660 - HUM (unités de manutention)

2011: Formation SAP PLM412 - management de la qualité

2009: Formation SAP PLM143 - configuration des variantes - partie 2

2009: Formation SAP PLM140 - configuration des variantes - partie 1

2009: Formation SAP WFRSMI - gestion de projet avec Solution Manager

2008: Formation SAP PP SCM310 – Ordre de fabrication

2007: Formation SAP PP/MM SCM240 – Planification de la production

2005: Formation SAP R/3 langage de programmation ABAP IV

2004: CPIM-Basics of Supply Chain Management, APICS



Langue

Anglais: Professionnel



Mes compétences :

APICS

Gestion stocks

Logistique

Manager

Ordonnancement

Planification

Production

SAP

SAP PP

SOLMAN

Solution Manager