Sylvain SCHNEE

Ingénieur agronome avec un doctorat en phytopathologie, mon parcours s'est axé sur les productions végétales et leur protection vis-à-vis des principales maladies fongiques. Je dispose de plusieurs compétentes techniques (mise au point de biotest, microscopie photonique et électronique, spectrophotométrie, CCM, HPLC et GC couplé à la spectrométrie de masse, biologie moléculaire (PCR) appliquée à la génomique: cartographie génétique et détection de QTL) afin de répondre aux problématiques de recherche, notamment la mise aux point de nouvelles stratégies de lutte contre les bio-agresseurs des plantes cultivées.