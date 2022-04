Sylvain SEDE

Sylvain 40 ans, Electrotechnicien spécialisé dans la maintenance et le dépannage des installations industrielles, actuellement en poste pour la société GEPSA en qualité de référent travaux , société multi-services prestataire de gestion déléguée pour le Ministère de la Justice, qui a pour mission d'assurer pour les sites pénitentiaires, l'entretien, la maintenance, l' hotellerie, la restauration ainsi que l'emploie et la formation de détenus sur le territoir national.

Mes champs d'actions me permettent une grande polyvalence et une adaptation rapide.

En effet je peux intervenir dans les domaines suivants:

-Fonction principale référent travaux mais également support technique dans les domaines suivants:

*Maintenance et dépannage d'installations électriques

*Maintenance et dépannage de systèmes automatisés

*Maintenance et dépannage de systèmes de contrôle d'accés, alarmes et vidéo surveillance.

*Maintenance et dépannage des appareils de productions industriels, de cuisine et de buanderie.



Mon expérience du terrain me permet d'apporter un soutien technique et formateur.



Mes compétences :

Maintenance et dépannage en courant fort

Maintenance et dépannage en courant faible

Dépannage informatique

Hight Tech