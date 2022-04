Sylvain SÉNÉCAILLE

Compétences

° Commerce B to B

° Analyse de la demande du client

° Solution au client

° Réalisation de CDC et offres

° Analyses vibratoires

° Résolution des problèmes

° Gestion d'ouvrage

° Management

° planification

° Négociations 0 à 10M€

° Recherche et développement d’ensembles mécaniques et chaudronnés

° Validations de plans d’ensemble

° Montage, Ajustage, Usinage de précision, Gammes de production



Organisation/Logistique

° Etablissement et suivi du planning de l’affaire

° Coordination d’équipes pluridisciplinaires



Gestion financière

° Etablissement et suivi des affaires

° Achats et choix des sous traitants



Relations humaines

° Recrutement du personnel

° Encadrement et motivation des équipes



Commercial

° Gestion du panel client et prospection

° B to B

° Etablissement des devis de fabrication et de montage sur site

° Participation au montage des dossiers de réponse aux appels d’offres