Sylvain SEYEUX

Double compétence RH & Juridique

Management d'équipes multisites au sein d'un groupe industriel international

Pratique permanente de l'anglais (TOEIC 880)



Je recherche un nouveau challenge professionnel au sein d'un groupe industriel voulant accompagner sa croissance par une approche structurée (processus de pilotage RH, développement et satisfaction des collaborateurs, communication interne, sécurisation juridique des relations sociales)



Mes atouts :

- Flexibilité et adaptabilité face aux événements et aux interlocuteurs.

- Pilotage des relations sociales, gestion du climat social.

- Gestion de crise : gestion des ressources humaines de 35 laboratoires d'analyses médicales (mise en place des centres de dépistage COVID, protection des collaborateurs en première ligne, télétravail, activité partielle)