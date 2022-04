Sylvain SILVERKISS

Mariage, anniversaire, inauguration, soirée d'entreprise, association, marie...vous organisez un évènement et souhaitez faire de votre soirée un moment inubliable?



Découvrez SK ANIMATION

*Des professionnels de l'animation à votre service: 10 ans d' expérience pour répondre à vos attentes.



**Un éventail de prestations: Disc-Jockey, trio de jazz, bal, animateurs, magiciens, danseuses, chippendales, karaoké...

A chacun sa soirée!



**Organisation de votre soirée: Laissez-vous guider dans l'organisation grâce à notre savoir faire.



*** Devis gratuit sur simple demande: Contactez-nous et nous trouverons ensemble le spectacle qui vous convient le mieux, adapté à votre budget.



****Convivialité, adaptabilité, disponibilité et écoute sont nos maîtres mots.



Une réunion de travail préalable à votre soirée sera établie.



Pour tout renseignements contactez Sylvain:

Tel: 06.63.61.17.92./ M@il: sk.animation.event@gmail.com