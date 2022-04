Sylvain SONNERY

2 ans d’expérience dont 1 an en industrie pharmaceutique



DOMAINES DE COMPETENCES :

- Recherche et Développement

- Contrôle qualité des matières premières et des produits finis



ENVIRONNEMENTS D'INTERVENTIONS :

- Industrie pharmaceutique

- Industrie cosmétique

- Industrie agro-alimentaire

- Pétrochimie

- Environnement

- Matériaux (polymères, etc)



COMPETENCES CLES :

Techniques analytiques : HPLC/UV, HPLC/MS, HPLC/DEDL, GC/MS, SAA



Assurance Qualité :

- Industrie pharmaceutique : BPL, BPF, ICH Guidelines Q1, Q2, Q7

- Normes ISO : 9001, 14001, 17025



Langue : Anglais

- Cambridge Certificate of Work Experience, advanced level

- 6 mois en Angleterre (cours et stage) (2008/2009)

- Rapports et réunions en anglais



Informatique :

- Logiciels bureautiques : Word, Excel, Power Point, Outlook

- Logiciels techniques : ChemStation (Agilent), EsquireControl (Bruker), EZChrom Elite (Merck Hitachi), SpectrAA 600 (Varian)

- Internet : SciencesDirect, Scopus



Mes compétences :

absorption

Absorption Atomique

Chimie

Chimie analytique

Chromatographie

Contrôle qualité

CPG

Développement Analytique

HPLC

Industrie pharmaceutique

Qualité

Recherche

Recherche et Développement

Saa

Spectrométrie

Spectrométrie de masse