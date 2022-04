18 années d’expérience en Directions Systèmes d'Information et des Opérations Logistiques, dont 6 années cumulées à l’expatriation (Asie, US)



Compétences:

- Management d’activités et d’équipes à l'international.

- Conduite d’études et de projets Supply Chain et SI.

- Forte implication dans des environnements et des organisations complexes.