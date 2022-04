Plus de 9 ans d'expérience en R&D autour de technologies d'avant-garde : traitement automatique des langues, traduction automatique, reconnaissance vocale, biométrie, réalité virtuelle et augmentée.



Plus de 4 ans d'expérience en gestion de projets de nouvelles technologies et R&D, y compris projets européens co-financés dans les 4ème, 5ème et 6ème PCRD.



Mes compétences :

Java EE

C