Sylvain TAMA

Je suis un homme pour qui la relation humaine est la chose la plus importante c'est pourquoi en janvier 2006, j'ai crée l'association "HOPE" pour venir en aide aux personnes défavorisées et mener des actions en faveur de l'environnement afin de laisser aux générations futures une planète à peu près vivable.

J'ai fais mes études primaires au Cameroun, secondaires en France pour les terminer en Russie en 1995.J'ai fais deux années d'université au Cameroun en sciences sociales. J'ai pas terminer à cause d'une santé fragile (problème de nerf). La travail étant dur à trouver dans la fonction publique, j'ai commencé à travailler en tant que bénévole dans des organisations jusqu'au jour où j'ai crée "HOPE"

Je suis donc rentré dans mon pays pour l'aider à ce développer surtout sur le plan social.



Mes compétences :

dynamique

Formation

Formation en informatique

Informatique