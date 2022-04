Sylvain TATIN

Travaux en milieu urbain et en événementiel depuis 2009 :

Chef de chantier et technicien cordiste pour Evouest, Versant, Windtechnics, TPGH, ADS…

Missions d’interim en France -lavage de vitre, maçonnerie, peinture, pose de ligne de vie,

décontamination, nettoyage haute pression, maintenance de parc éolien, bardage, adhésifs,

filet, montage de structure, cadre publicitaire sur échafaudage, pose de toile publicitaire, joints

de dilatation, réhabilitation de roller coaster…



Concepteur/Technicien monteur de parcours acrobatiques dans les arbres depuis 2008 :

Missions en Norvège, Finlande, Russie, Danemark, Chili et France.



19 ans d’encadrement sportif dans le domaine de l’eau vive :

Guide de rivière et chef d’équipe international en France, Québec, Chili, Argentine,

Islande, Bolivie, Espagne.