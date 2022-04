Sylvain THEVENON

Après plusieurs années d'expérience dans le domaine du commerce et plus spécifiquement dans la gestion d'un portefeuille client , je suis actuellement en poste pour la ste Nergeco sur le secteur Sud- ouest dans le secteur industriel .

Chargé d'affaire je commercialise une gamme complète de porte de productivité souple et rapide.



J 'ai toujours été attiré par les métiers de la vente et du commerce. En effet, au travers des responsabilités qui m'ont été confiées au long de mon parcours, j'ai pu affiner mon sens de la négociation et consolider ma capacité à atteindre les objectifs fixés.