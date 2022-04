Sylvain THEZARD

Je travaille depuis Août 2010 au Cabinet de la Direction générale de QBE Insurance (Europe) Limited

en tant qu'Attaché au Directeur Général. Je suis en charge :

des études de marché

de la préparation d’événements stratégiques

de la communication interne et externe du DG

de la gestion de l’agenda et de la préparation de l’ensemble des dossiers du DG .



J'assure également des cours d'anglais à l'Université Paris 12 aux étudiants en Master et Licence de droit, et j'ai également créé une Association Sportive.



Je suis diplômé en Master 1 en Sciences Politiques à la Sorbonne, et un Master 2 en Expertise économique à Paris 12.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Communication évènementielle

Diplomate

dynamique

Conseil

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet