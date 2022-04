Sylvain THIBAUT

Espace Freelance est un réseau de consultants indépendants en régions Nord de France spécialisés en Conseil, Stratégie, Métier, Organisation et Ingénierie des Systèmes d'information.



Espace Freelance en quelques chiffres :

N° 1 du Réseau Indépendant dans la Région Nord

N° 3 du Réseau Indépendant en France

N° 5 des SSII en CA dans la Région NORD

-CA 2014 : 27 M€

-CA Prévisionnel 2015 : 30 M€

-Société qui a plus de 20 ans

+ de 80 grands comptes actifs sur le plan National

400 consultants en mission à ce jour

-Un référentiel de 600 consultants indépendants dans la Région Nord et de + de 1200 sur le plan national

-Une vraie solidité financière du Groupe et d'Espace



