Sylvain THIBAUT

En complément à un cursus dans le domaine de l'automatisme, j’ai suivi une formation très novatrice d’ingénieur en Organisation et Gestion Industrielle par l’apprentissage, dispensée par une école française et une école espagnole.



J'évolue maintenant depuis plus de dix ans comme chef de projets d’études électriques dans le domaine des machines spéciales.Mon expérience industrielle m'a permis d'acquérir une solide compétence de l'ingénierie électrique & automatismes ainsi que de la gestion des projets.





Mes compétences :

Gestion de projet

Cahier des charge et spécifications focntionn

Etudes de prix

Génie électrique

Documentation technique

Dimensionnement Technique