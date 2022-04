Sylvain TINARAGE

Étant à la fin de ma Licence Professionnelle Négociation et Promotion Immobilière réalisé au sein de Ker Lann à Bruz et l’IUT de Saint Brieuc, je souhaite intégrer une équipe de Négociateur Location.

Organisé et discipliné, j’ai su le démontrer lors de mon alternance en tant que gestionnaire syndic de copropriétés. Ayant plus un profil commercial, un poste de négociateur location correspond plus à mes attentes. La pratique d’un sport collectif depuis de nombreuses années me permettra d’intégrer rapidement une équipe en place.



Mes compétences :

Informatique

Prospection commerciale

Immobilier

Droit immobilier

Conseil immobilier

Gestion immobilière

Négociation immobilière

Négociation commerciale

Location

Communication