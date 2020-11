Étudiant Licence Pro Développeur (APSIO) - Recherche Alternance



25 ans d'expérience en C++ dans les domaines du jeu vidéo et de l' Interface Homme Machine.



Mes compétences :

C/C++, Python, Java, Lisp, Pascal

Git, GitLab, GitHub, Perforce

2D, 3D

CouchDB, SQL

JS, NodeJS

HTML5/CSS3

Linux, bash

Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual Code

Traitement et montage sonores, Reaper