Rejoignez nous !





Nous recherchons de nouveaux talents pour notre agence de Strasbourg : MOA Banque/Finance ; IE .net/C# ; IE Java J2EE, Cobol, Consultant Business Intelligence



Si vous êtes à la recherche de nouveaux challenges n'hésitez pas à me contacter à sylvain.todorovic@cms-g.com

Tour Europe - 20 Place des Halles - 67000 STRASBOURG







CMS Group est un Cabinet ouvert sur l’international et à la pointe de l’innovation, leader sur ses Métiers, Advisory, Transformation & IT, Program Management et Digital Working. Notre cabinet existe depuis plus de 20 ans, et compte parmi ses Clients récurrents tant les Institutions Financières majeures, que les Industriels les plus prestigieux, avec plus d’une centaine de Projets d’envergure par an. Nous nous positionnons naturellement comme des partenaires d’affaires plutôt que comme de simples fournisseurs.



Nous rejoindre, c’est se voir offrir d’excellentes opportunités de développement personnel et professionnel, au sein d’équipes soudées, de haut niveau et guidée par la recherche du résultat. Notre véritable richesse, ce sont nos équipes et nos relations avec nos Clients.



Mes compétences :

Management