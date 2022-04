Sylvain TORTOLANI

En charge de la gestion, de l'animation et du développement du partenariat communication entre RC Média et l'UNECATEF (syndicat des entraîneurs professionnels de football). Création de contenus éditoriaux web et print, développement de projets divers. Rédacteur pour le magazine Vestiaires, revue de référence pour les éducateurs et entraîneurs de football. Moi-même joueur et éducateur en formation permanente, car on ne cesse jamais d'apprendre...



Mes compétences :

Négociation commerciale

Design graphique

Marketing

Communication

Rédaction

Web