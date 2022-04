Alexandre DEVINEAU

Bonjour,



Voici les 2 grands axes qui synthétisent mon profil professionnel.



Le savoir-faire :



-Prospection physique et téléphonique

-Réception de marchandises

-Gestion de stocks marchandises

-Recrutement de collaborateurs

-Traitement des commandes clients

-Traitement des litiges clients

-Création de contrats et conventions de travail

-Suivi et animation d'un CRM

-Gestion administratives de dossiers



Le savoir-être :



-Créatif

-Autonome

-Sociable

-Responsable



Je suis mobile sur le département de l'Indre.

Merci de vous intéresser à mon profil et peut être à bientôt.







Mes compétences :

Sens du contact

Vente

Formation professionnelle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Recrutement

Esprit d'équipe

Prospection

Relations humaines

Sport

Microsoft Word Mac

PEGASE