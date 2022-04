Sylvain TOURNAIRE

Responsable de la qualité des services informatiques délivrés : applications métiers, données, systèmes, réseaux. Management équipes de production. Gestion de contrats d'infogérance. Direction de projets internationaux. Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. Direction de P&L. Anglais courant.



Autonomie, Rigueur, sens du service, connaissances IT Infrastructure poussées.

Management:

• Gestion d'équipe de managers fonctionnels (20) et de gestionnaires et responsables de process (30)

• Définition d'objectifs

• Encadrement

• Recrutement

• Gestion des risques RH

Direction de production :

• Mise en place et définition de niveaux de service

• Définition des tableaux de bords et suivi de la production

• Maîtrise des risques

• Gestion des crises

• Définition des process de gestion des incidents, problèmes et changements

• Gestion de la capacité et suivi des datacenters

Gestion de projets:

• Audits de la sécurité et mise en place des prés requis et 'best practices' infrastructure et Datacenter

• Études d'architectures et mise en place de solutions ad'hoc

• Virtualisation des réseaux (Vlans), des systèmes (Windows, AIX, Solaris), des infrastructures (Stockage, Sauvegarde), des applications (fermes citrix)

• Déploiement d’applications (Weblogic, websphere)

• Définition et mise en place de monitoring, métrologie et gestion des incidents et de la capacité

Direction de département:

• Construction du budget

• Suivi du forecast

• Définition des services et de leur valorisation

• Recrutement

• Sous traitance

• Tableaux de bord





Mes compétences :

Sun Solaris

WebLogic Enterprise Application Server

Service Production Management

Novell Netware

Microsoft Windows

Linux Debian

Linux

Lean Management

Kanban

Kaizen

IBM WebSphere

Data Centre

Audit

Active Directory

AIX UNIX

Direction de projet

Management

Opensource

PRINCE 2

Virtualisation