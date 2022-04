Sylvain TOURTEAU

Après 11 ans chez Axians Infocom (groupe Vinci-Energies), ou je suis passé de technicien téléphoniste à technicien informatique avec des compétences en Administration des réseaux (MCSE Messaging et security,Interconnexion de matériels réseaux Cisco ICND 1 et 2).



J'ai géré le call center d'Axians Infocom qui prenait les demandent d'incidents pour un certain nombres d'entreprises du groupe VINCI-ENERGIES.

Puis pendant prés d'un an, je me suis rendu en entreprise nouvelle installée par OBS et Nextira One pour former les futures techniciens niveau 1 et 2 à la gestions des autocoms Alcatel 4400 et OXE.



Comme le dit le proverbe l'herbe est toujours plus verte ailleurs, je suis allé découvrir le travail en dehors d'Axians, et ayant eu l'occasion de revenir, j'ai saisi l'opportunité et me voila donc de retour chez Axians M2S (cette fois-ci) en tant qu'ingénieur réseau.



Après 18 mois chez Axians M2S à faire la maintenance de nos clients j'ai pris un virage et je suis passé à l'intégration pour faire la première étape l'installation des équipements et la mise en place des services chez nos nouveaux clients mais aussi mettre à jour les équipements déjà installés.