Sylvain TRAN

Madame, Monsieur,



Au sortir de mon contrat par intérim en tant que technico-commercial sédentaire pour une société spécialisée dans l’outillage pour la plasturgie, je suis à la recherche d’une nouvelle expérience qui me permettrai de m’enrichir d’avantage tant au point de vu professionnel que personnel.



Je suis diplômé d’un BTS Technico-Commercial depuis Juin 2014. J’ai effectué l’ensemble de ma formation par alternance, du BEP au BTS, de ce fait je dispose à ce jour d’une expérience professionnelle reconnue.



Une première expérience en tant que VRP m’a permis de développer un grand nombre de compétences. En parfaite autonomie, j’ai été amené à gérer un portefeuille clients issus de différents secteurs d’activités (métallerie, chaudronnerie, usinage, service entretien, administration etc.) J’ai dû répondre de manière concrète et efficace à plusieurs problèmes techniques.



Ces deux années de professionnalisation m’ont poussé à réfléchir d’avantage et à affiner mon projet professionnel. Je suis de nature dynamique, impliqué et doté d’un bon relationnel.



Mes compétences :

Connaissances Techniques dans le milieu de l'usina

Aisance relationelle

Dynamique

Maitrise du logiciel de visualisation 3D SpinFire

Maitrise du logiciel de gestion AS400