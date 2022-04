Sylvain TRANCHIMAND

J'ai une formation de chimiste, j'ai bifurqué un petit moment vers le domaine de l'agro-alimentaire au cours de mes études (essentiellement orienté vers l'analyse, la qualité, l'utilisation des normes...) pour finalement revenir vers la chimie plus fondamentale.

J'ai au cours de mon parcours professionnel travaillé dans des domaines de compétence différents tels que la synthèse organique, la purififaction de petites molécules mais aussi de protéines, l'analyse spectroscopique (RMN, IR, spectrometrie de masse), la microbiologie (culture de champignon filamenteux, optimisation de milieux de cultures...), la biochimie (caractérisation d'une protéine, détermination de paramètres cinétiques, de paramètres physico-chimiques, spécificité de substrat), la biologie moléculaire (identification de gène, expression de protéines recombinantes), ou encore la biologie végétale (séparation des organites d'une cellule, biochimie sur organites isolés).

La recherche me passionne dans la mesure ou elle me permet de découvrir chaque jours un peu plus de choses, d'enrichir mes connaissances.



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie moléculaire

Chimie

Chimie analytique

Chimie organique

Chromatographie