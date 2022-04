J'ai développé mon parcours de formation et ma carrière professionnelle dans les Systèmes d'Information.

Je me suis spécialisé sur la fonction Maîtrise d'Ouvrage.

J'ai 8 ans d'expérience en Gestion de Projets dans différents secteurs d'activité.

Mon expérience est soutenue par un double master : Métiers de la finance et du management ainsi que Conception et gestion de projets numériques.

Je me positionne aujourd'hui sur des missions en SSII ou chez l'utilisateur final.