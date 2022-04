Sylvain VALADAS

Originaire du Sud-Ouest, je suis un passionné qui aime partager et se créer de nouveaux challenges. Que ce soit dans le sport (rugby et judo entre autre), la musique, la photo, la cuisine, ce qui compte à mes yeux et de faire plaisir et me faire plaisir tout en apprenant de nouvelles choses.

Sur le plan professionnel j'ai pu travailler auprès de grandes structures (Nestlé, Orangina-Schweppes) comme de plus confidentielles dans le domaine du commerce, du management et de la formation. Puis j'ai eu envie de développer ma propre entreprise, pour aller au bout de mes idées. Ce fut chose faite avec un concept innovant de restauration baptisé L'Appel à Tarte, atelier de fabrication de Tartes salées et sucrées 100 % maisons confectionnées avec des produits de qualité.

Après 4 ans passés en tant que restaurateur et après avoir réussi mes objectifs, je m'intéresse maintenant au financement alternatif qu'est le Crowdfunding. Je compte donc faire bénéficier aux porteurs de projets de mon expérience dans le domaine et aider les investisseurs à trouver des projets concrets et à potentiels.



Mes compétences :

Sport

Chargé d'affaires

Management

Responsable commercial

Commerce

Chef de secteur

VISUELS REUSSIS DONNENT LE GOUT DE LA REUSSITE

SUPERBES ET TRES BELLES TARTES

TARTES FAIT MAISON