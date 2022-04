Sylvain VALLIER

AGENCE SPÉCIALISÉE EN STRATÉGIE(S) DESIGN - GESTION D'IMAGE DE MARQUE - DESIGN PRODUIT - DESIGN INDUSTRIEL



NOTRE SAVOIR-FAIRE

Définir la stratégie design d'une entreprise pour valoriser son savoir-faire, participer et améliorer son développement économique par et avec le design industriel.



Nous utilisons les médiums traditionnels du design, comme le design graphique, l'image de marque, le design produit, le packaging…



Nous accordons une importance capitale au savoir-faire.

Votre savoir-faire est assimilable à votre histoire, votre A.D.N. et c'est avec lui que nous alimentons nos créations. Le transfert de savoir et de technologie aiguisé par nos différents métiers ainsi que nos veilles technologiques, artistiques et socioculturelles nous permettent de participer avec justesse à l'aventure industrielle. En répondant à des exigences environnementales, sociales et sociétales, nous construisons ensemble une aventure humaine. Studio QooQ est agréé Organisme de formation, Organisme privé de recherche et "sous-traitant" Bureau de style, ce qui permet à ses clients de bénéficier du Crédit Impôt Recherche pour les prestations/activités de Recherche & Développement.



Un accompagnement design industriel (produits, image de marque, services, scénographie des lieux de vente…) se défini par un process d'étapes clés :

• Audit et diagnostic : Détection des besoins, Analyse swot, Analyse de l'ADN de l'entreprise,

Marché, Innovation…

• Création de scénario design (produits, image de marque, services, scénographie des lieux

de vente …) intégrant une démarche d'innovation

• Développement et industrialisation du scénario validé, CAO, 2D

• Recherche de savoir-faire, partenariat et sous-traitance



Mes compétences :

Conseil juridique

Propriété industrielle

Stratégie d'entreprise

Direction de projet

Direction artistique

Analyse stratégique